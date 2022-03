Formation : Le PDG de SMB Winning annonce 100 bourses pour 10 promotions de cadres guinéens

Ces cadres de l’Administration publique, âgés de 25 à 40 ans, ont bénéficié d’un renforcement de capacité en leadership, particulièrement dans les domaines de la gouvernance et du développement économique.

Devant le ministre du Travail et de la Fonction publique, Sun Xiushun, a fait savoir qu’il a l’intention d’octroyer 100 bourses à 10 promotions des cadres de l’Administration publique.

«Nous allons continuer ce programme de formation afin de transmettre davantage d’expertises, de savoir-faire du modèle de gouvernance publique du Singapour en Guinée afin de créer de nouvelles relations d’amitié entre la Guinée et le Singapour », a-t-il ajouté.

Dans son intervention, le Directeur général de la Société minière de Boké (SMB), Ismaël Diakité, le consortium SMB-Winning a toujours voulu contribuer de façon durable, non pas seulement aux activités minières en Guinée, mais surtout à la prévoyance de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Car, dit-il, « il n’y a pas de mines qui tienne sans RSE. Les mines ne peuvent plus se gérer, se concevoir et se réaliser sans avoir des éléments d’hygiène, de santé, de sécurité, de formation et de développement des capacités humaines. »

S’adressant aux boursiers, le DG de la SMB a rappelé les défis qui tournent autour des mines, avant de dire ce qu’il attend d’eux : « Vous savez tous les défis qui entourent le secteur minier. Des défis de gestion environnementale, des défis de droits de l’homme, des défis de gestion communautaire, également des défis de gestion durable des ressources. Et en plus de tout cela, tout ce qui concerne la génération de revenus pour que l’autonomie s’installe au niveau des foyers, des ménages de nos communautés. Je tiens à vous rappeler que vous êtes de bonnes graines et que ces graines doivent continuer à germer. Votre engagement citoyen pour les hôpitaux, pour les enfants à la base, c’est ce que nous cherchons. »

Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, après avoir remercié le consortium SMB Winning pour ses appuis à la qualification des ressources humaines de l’Administration publique, a suggéré aussi que les fonctionnaires de l’intérieur du pays puissent bénéficier de ces formations.

Il faut rappeler que ce programme, géré par l’Agence gouvernementale de Singapour, SCE, a débuté en 2018 et forme deux promotions chaque année. Chaque promotion comprend 12 participants et est divisée en trois phases. La première et la troisième phases se passent à Singapour, alors que la deuxième se tient à Conakry.

A la fin de chaque formation, précise l’agence singapourienne, chaque cohorte doit présenter un projet de classe réalisable au sponsor, mettant en évidence les principaux défis, la durée de l’exécution, les parties prenantes et l’objectif/résultat attendu.