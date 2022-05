Football : à la découverte de l’Académie ultra-moderne de KPC à Khorira

Le football de la rue, voilà d’où proviennent en majorité les joueurs guinéens. Les passionnés du foot qui ont envie d’y faire carrière apprennent à jouer dans la rue ou des terrains poussiéreux, sans enseignement théorique, sans équipements. Ce qui fait que les échecs au niveau continental ou international sont légion.

Pour inverser cette tendance, des Guinéens ont mis la main à la poche pour sortir des gros moyens afin de construire des centres de formation du football professionnel. C’est le cas notamment de Kerfalla Person Camara (KPC) qui a choisi de bâtir une académie de football dénommée « Académie KPC) à Khorira, dans la préfecture de Dubréka, au sud-est de Conakry sur 13 hectares.

Ce centre est composé de 4 grands bâtiments, 4 terrains de jeux, une forêt et une piscine. Le premier bâtiment est le bloc administratif. Il est composé des pôles administratif, sportif et un auditorium de haut niveau de 188 places. Le bloc académique est composé d’un pôle académique comprenant 4 salles de classe, une salle informatique, une salle de détente + TV, et un pôle restauration avec 2 réfectoires, une cuisine montée avec des appareils de dernière génération.

Il y a aussi un bloc dortoir à deux niveaux. Le rez-de-chaussée comprend 14 cabines pour les Académiciens dont 2 lits superposés de 4 places chacune, 2 salles de détente et une salle de lecture. Quant au premier étage, il est composé de 18 cabines pour les pro, un dortoir collectif, une cabine suite, une salle de détente + TV.

Le 4e bloc, qui abrite le centre médico-sportif, est composé de 2 pôles, donc un pôle médical et un pôle sportif dont une grande salle de gymnastique équipée des machines de tout genre adaptées aux besoins du sport, 5 vestiaires, une buanderie.

S’agissant des terrains de jeux, ils sont au nombre de 4. Les deux sont en gazons synthétiques de standard international dont les travaux sont terminés. Le 3e en gazons synthétiques et le 4e en gazons naturels sont en cours de construction. Ces deux derniers ont des dimensions moyennes.

Le fondateur de cette académie n’a pas oublié l’importance de l’environnement. C’est pourquoi il est prévu une forêt classée sur une superficie de 1 hectare et demi.

Ayant démarré ses activités en septembre 2021, ce centre de formation forme déjà 28 jeunes joueurs. L’ouverture officielle est prévue au mois de septembre prochain. Il accueille des enfants de 12 à 18 ans.

« La tranche d’âge pour le recrutement des joueurs se situe entre 12 à 18 ans. Mais le recrutement principal s’effectue toujours à l’âge de 12 ans. Tout est totalement gratuit. Ça veut dire qu’un enfant qui intègre définitivement l’Académie KPC, il est logé, nourri, scolarisé, entraîné, soigné aux frais de M. KPC. Donc il n’y a aucun franc à dépenser », a expliqué Guillou Thierry, avant de revenir sur les critères de recrutement : « Il y a un argument principal. C’est qu’il faut être un jeune footballeur très talentueux. Ensuite à partir de là il y a deux voies : la première c’est de participer aux détections spontanées ouvertes à tout le monde. Cela se fait très régulièrement à travers les différents quartiers de Conakry et dans les sous-préfectures et préfectures à l’intérieur du pays. La deuxième voie, c’est via la cellule de recrutement. On a des observateurs qui sillonnent le Grand Conakry et dès qu’il y a des jeunes talentueux dans les quartiers, dans les clubs informels et dans les académies, ces observateurs nous alertent et cela nous permet de les inviter à un stage en vue d’une éventuelle intégration. On a ouvert l’académie en septembre 2021 avec 24 pensionnaires et au cours de la saison, on a recruté quatre autres jeunes joueurs. Donc, actuellement on a 28 joueurs à l’Académie KPC. A termes, lorsque l’académie aura ses trois promotions et tournera en plein régime, on aura 80 pensionnaires dans nos mains à l’Académie KPC ».

Cette Académie a trois objectifs : fournir des joueurs au club Hafia FC, au Syli national et aux clubs étrangers. Et des clubs européens, qui ont visité récemment l’Académie KPC, ont été impressionnés par la qualité des installations.

« On a reçu la visite de différents clubs européens dont City Group. Quand ils sont venus ici, ils ont tous expliqué qu’en termes de potentiels académiques, c’est l’une des trois plus belles académies de toute l’Afrique. Ils ont visité une quinzaine de pays africains, 25 académies. Ils sont repartis en disant que ce qu’ils ont vu ici, ils ont très peu vu en Afrique », témoigne Guillou Thierry, avant de conclure : « Donc c’est une grande fierté quand on a ce retour-là de la part des clubs comme ça. »

