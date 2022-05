Foot/Sponsoring :  la FEGUIFOOT suspend le contrat de Masita

La Fédération Guinéenne de Football a suspendu ce jeudi 26 mai le contrat de sponsoring qui le lie à l’hollandais Masita depuis 13 novembre 2020. L’instance dirigeante du football guinéen entend même saisir les juridictions pénales et administratives compétentes pour un examen détaillé des modalités de conclusion du contrat.

Dans un courrier adressé à l’entreprise spécialisée dans les équipements sportifs et dont Guinéenews a obtenu copie, la présidente du CONOR Mariame DIALLO SY motive cette suspension par la « violation continue des obligations substantielles prévues dans le contrat ».

« Pour rappel, une mise en demeure et une facture en date du 31 mai 2021 ont été adressées à votre société en tant que sponsor pour le respect de vos obligations contractuelles. Malgré plusieurs relances, votre société n’a toujours pas effectué le paiement de la prime annuelle de représentation (100 000 euros) et la prime de qualification à la Coupe d’Afrique des nations (100 000 euros), et la mise à disposition du bus de 53 places de l’équipe nationale », indique le courrier de la présidente du Comité de normalisation.