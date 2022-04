Foniké Menguè au Procureur Aly Touré : « je juge nécessaire (…) que la Crief interpelle le Col Doumbouya… »

« Depuis le début, ne passe en ma connaissance devant la CRIEF que les civiles alors qu’au sein de la grande muette les détournements et la corruption sont de notoriété publique.

« Depuis le début, ne passe en ma connaissance devant la CRIEF que les civiles alors qu’au sein de la grande muette les détournements et la corruption sont de notoriété publique. Mais à date, aucun homme en uniforme n’est inquiété par la CRIEF. Est-ce par peur ou c’est une justice à géométrie variable?

Sur sa page Facebook, le Coordinateur national du FNDC a mis le pied dans le plat. Foniké Menguè a interpellé le Procureur Aly Touré près la CRIEF, de s’intéresser également au dossier des hommes en uniformes. C’est le cas du président du CNRD, le Colonel Doumbouya sur l’acquisition de son immeuble R+12 en construction à Kipé. Même si, souligne-t-il, il n’est pas le seul, avant de s’interroger si « la CRIEF ne fait-elle pas dans la sélectivité, autrement dit du deux poids et deux mesures ? ».

Je pose la question au Procureur Aly Touré près la CRIEF que j’interpelle sur la nécessité de jeter un coup d’œil de ce côté car, ça sent pas du tout bon là-bas et cela avant même le coup d’Etat. Et maintenant avec l’exercice du pouvoir par le CNRD, cela va de mal en pis au détriment des pauvres contribuables.