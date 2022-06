Fonction publique : voici les attributions et l’organisation de l’Observatoire National du Travail et de l’emploi

Chapitre I : Dispositions générales Article 1er : L’Observatoire National du Travail et de l’Emploi (ONTE) est un service rattaché au ministère chargé du Travail. L’Observatoire National du Travail et de l’Emploi, de niveau hiérarchique, équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale, a pour missions : de suivre de façon dynamique l’évolution du travail, de l’emploi, de la formation et des métiers, et d’en évaluer l’impact.L’Observatoire National du Travail et de l’Emploi est dirigé par un Directeur nommé 0ar décret de la République, sur propositiondu ministre chargé du Travail. Le Directeur de l’Observatoire dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’Observatoire. Le Directeur de l’Observatoire est assisté d’un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Organisation: