Financement des infrastructures : le Gouvernement lance des Obligations de Trésor pour 800 milliards GNF

Le Gouvernement guinéen souhaite réaliser 87 projets prioritaires dans les secteurs des travaux publics, de la santé, de l’éducation, mais aussi de l’action sociale. Pour mobiliser les ressources financières afin de réaliser ces projets, il se tourne vers les compagnies d’assurances et les personnes physiques et morales en lançant, ce 13 avril 2022, des Obligations de Trésor (ODT) pour un montant minimal de 800 milliards GNF pour une cible de 1 500 milliards GNF. Les adjudications des Obligations de Trésor s’effectueront par voie de vente aux enchères à partir du 20 avril.

Selon le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Dr Lanciné Condé, 72% des projets à réaliser concernent les infrastructures routières, 8% l’action sociale, 6% l’Enseignement supérieur, 6% l’Enseignement pré universitaire, 5% la Santé et 2% l’Enseignement technique. « Il s’agit de travailler pour améliorer les infrastructures tout en continuant les efforts en faveur des secteurs sociaux », a précisé le ministre de l’Economie.

Concerné principalement par la mobilisation de ces ressources financières, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, est revenu sur quelques difficultés que rencontre la Guinée dans la mobilisation des ressources internes pour faire face à certaines de ses priorités : « Les infrastructures routières, c’est un facteur de compétitivité qui est essentiel au développement et de la lutte contre la pauvreté, mais elles sont très chères, parce qu’un kilomètre de route coûte en moyenne entre 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars. Ça veut dire 15 à milliards GNF. Maintenant où trouver l’argent ? Trouver de l’argent est très compliqué surtout pour notre pays, parce que nous avons un taux de pression fiscale très bas. C’est-à-dire quand vous faites le ratio entre les recettes fiscales et le produit intérieur brut, je pense qu’il tourne autour de 13% ou 14%. Ce qui ne permet pas de mobiliser suffisamment de ressources financières pour financer les routes. Donc cela est dû naturellement à cause du cas du secteur informel dans l’économie. C’est comme si personne ne payait les impôts ou les droits de douanes en Guinée, sans compter la fuite dans le système. »

Les Obligations de Trésor, c’est l’unique solution à ce problème, estime Yaya Sow : « Donc la seule solution, c’est ce qui nous rassemble aujourd’hui. L’Etat met à votre disposition des Obligations de Trésor. Nous vous invitons à souscrire massivement. Ce qui va nous conduire à avoir l’argent pour financer les infrastructures et les autres projets de développement. »

Dr Lanciné Condé invite les acteurs financiers à amener les populations à souscrire leurs épargnes au niveau des obligations et d’autres produits financiers. « Les intérêts servis à ces occasions permettront de générer des ressources pendant qu’eux-mêmes travaillent pour générer leurs salaires. Le cumul du salaire et des ressources obtenues à partir des valeurs mobilières retenues seraient certainement un moyen de réduire rapidement la pauvreté. Les ressources attendues de cette émission des obligations serviront au financement des investissements inscrits au Budget d’investissement public pour 2022 », a-t-il indiqué, avant de préciser qu’au-delà de la mobilisation des ressources pour financer les 87 projets, ces ODT ont d’autres objectifs : « Dans le contexte de la relance, deux autres objectifs sont associés à l’opération notamment l’amélioration du bilan des banques, parce que nous avons constaté que depuis le 5 septembre certaines signatures se sont dégradées en raison des restrictions des mouvements de liquidité. Un 2e objectif recherché est la réorganisation du marché financier guinéen. »

Cette première émission des ODT sera sur une échéance de 5 ans pour un taux d’intérêt annuel de 14,75%. Selon le ministre de l’Economie, les obligations portent des intérêts périodiques jusqu’à l’échéance, le moment auquel les souscripteurs reçoivent un montant nominal équivalent à celui souscrit. « Elles sont techniquement sans risque, car garanties par la capacité de collecte des recettes de l’Etat », a-t-il rassuré.