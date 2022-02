Finale CAN 2021 : les gagnants du « Ball kids » et « Big Draw » de TotalEnergies quittent Conakry pour Yaoundé

Quatre Guinéens, pris entièrement en charge par TotalEnergies Marketing Guinée, vont assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 à Yaoundé le dimanche 6 février 2022.

Ils ont reçu ce 4 février au siège de la société à Coléah, commune de Matam (Conakry), leurs billets d’avion Il s’agit des deux gagnants du Ball Kids by TotalEnergies et du Big Draw by TotalEnergies et les deux personnes qui les accompagnent.

« A travers un jeu-concours en station ouvert exclusivement aux enfants âgés de 13 à 16 ans à la date de début du jeu, dans les pays qualifiés à la CAN. Le jeu et la promotion ont été mis en place dans toutes les stations-service du réseau TotalEnergies Marketing Guinée de Conakry du 1er au 30 septembre 2021.Sur un formulaire déposé en stations, les enfants devaient dessiner leur passion du football », a expliqué Aissatou Diallo, responsable Communication, Marketing et Relations publiques de la filiale guinéenne de TotalEnergies. A la fin de la période du jeu-concours, ajoute-telle, un comité de jury a sélectionné les 5 meilleurs qui ont été envoyés au siège du groupe à Paris pour un choix final. C’est ainsi que Baldé Ibrahima Sory a été retenu en tant que ramasseur de balles pour la finale opposant le Sénégal à l’Egypte le 6 février à Yaoundé. Il quittera Conakry dans la soirée de ce vendredi 4 février accompagné de son grand frère.

S’agissant du Big Draw (Grand tirage au sort), il était proposé aux usagers, à travers l’inscription au tirage au sort en ligne sur un site dédié, de tenter leur chance pour remporter ce jeu ouvert du 1er au 30 novembre 2021. A ce niveau, c’est Baba Alimou Diallo qui a été tiré au sort effectué électroniquement. Comme le gagnant du « Ball Kids », Baba Alimou assistera à la finale de la CAN 2021 à Yaoundé avec un accompagnateur de son choix, et il a choisi un ami pour l’accompagner. Les billets d’avions, transport, hébergement et nourriture sont tous pris à la charge de TotalEnergies Marketing Guinée.