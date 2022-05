Fête de ramadan : le bilan des accidents, revu à la hausse

Dans la dernière livraison sur le bilan enregistré par la police, en termes d’accidents pendant la fête, nous avions annoncé des chiffres qui n’avaient pas inclus le décompte du lendemain de l’événement. Entre autres, l’accident mortel de moto, survenu à Dabondy, dont le nombre de victimes est monté, à la surprise générale, à trois (le mari, l’épouse et leur enfant), influençant de facto, le chiffre initialement annoncé.

Ainsi, de 04 morts, comme annoncé dans la dernière parution, le nombre est remonté à 06, répartis entre Conakry (05) et Coyah (01).

Pour le reste, la direction générale de la police nationale confirme bien les 12 accidents qui se sont produits à l’échelle nationale les 02 et 03 mai, soit le jour de la fête et le lendemain. Son premier responsable a tenu à être plus précis, en disant que 09 de ces accidents ont été enregistrés dans le grand Conakry et 03 à l’intérieur, notamment à Mamou, Kankan et Nzérékoré.

Quant au nombre de blessés graves nous avions annoncé le chiffre exact de 07, dont 04 à Conakry et 03 à l’intérieur du pays ; 05 blessés légers dont 02 à Conakry et 03 à l’intérieur du pays. Dans la même lancée, 03 dégâts matériels importants ont été enregistrés, toujours à Conakry et sur les 12 accidents rapportés, 05 motos sont impliquées, soit une proportion de 42%. Ce qui fait dire au directeur général que notre capitale constitue le nœud du problème de la circulation routière dans notre pays.

Par ailleurs, il a rappelé que le département de la sécurité et de la protection civile, dans son rôle régalien de protéger les populations ne lésinera jamais sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce noble objectif. Il dira que ce bilan n’est pas pour réjouir les populations, encore moins les services de police qui se sont amplement mobilisés pour qu’aucun accident ne vienne ternir la fête.

Pour finir, il a saisi l’occasion de cette présentation du bilan des accidents de la fête de ramadan pour présenter les condoléances de la police nationale aux familles des victimes et exprimer ses souhaits de bonne guérison aux blessés.

En outre, il a réitéré à l’endroit des usagers, l’appel à la prudence et au respect du code de la route pour éviter les accidents et tous autres désagréments connexes dans la circulation urbaine pendant les jours ordinaires et surtout pendant les fêtes. Une exhortation a été faite aux parents pour un meilleur encadrement des enfants, surtout pendant la fête, une période considérée par ses services comme hautement accidentogène où ils sont exposés à plus de risques d’accidents.