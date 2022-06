Faranah : un accident fait un mort et plusieurs blessés

Une voiture de marque Renault a fait une sortie de route et percuté un arbre ce dimanche, 5 juin 2022. L’accident a eu lieu sur la nationale Faranah-Kissidougou aux environs de 6 heures du matin.

Les passagers blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional de Faranah avec un dépôt de corps.

Selon le médecin-Chef des urgences de l’hôpital régional de Faranah, Docteur Aboubacar Dabo : « C’est aux environs de 7 heures à 8 heures que j’ai été réveillé pour me signaler qu’il y a un accident juste après le camp militaire. C’est un camion militaire qui a transporté les accidentés. Ils étaient au nombre de six dont un dépôt de corps. L’intéressé est décédé sur les lieux de l’accident. Parmi les cinq autres accidentés, il y a deux femmes. Parmi ces deux femmes, il y a une, qui a une fracture de fémur et l’autre est enceinte qui a été opérée d’urgence parce qu’elle a eu un problème de rupture utérine. Ce, pour sauver la femme elle-même et son enfant. Parmi les trois hommes, le chauffeur avait le fémur cassé et le bras cassé. Un autre jeune homme avait le fémur cassé. Donc au total, nous avons reçu sept accidentés dont un mort »