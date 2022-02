Fait divers: un présumé voleur de moto brûlé vif à Lola

Un présumé voleur de moto a été lynché et brûlé vif ce mardi aux environs de 11 heures GMT par une foule en colère contre le vol des motos dans le quartier Mangha-mo, dans la commune urbaine de Lola, a-t-on appris sur place. (photo d’archives)

Ce présumé voleur du nom de Gna Alliace « Gna Waraba » est un récidiviste de droit commun qui avait écopé de cinq ans de prison ferme pour vol.

Un témoin qui s’est exprimé sous anonymat, affirme que le présumé voleur était un jeune manon du Liberia, qui résidait à Lola.

« C’est dans la nuit d’hier mardi qu’il a volé la moto d’un habitant du quartier dans le secteur Waita.

Et ce matin, il a été appréhendé par la foule. Il a été arrêté et la gendarmerie est intervenue, ils se sont opposés à eux et il y a eu des jets de pierres. Il a été tué par la foule puis brûlé dans un coin du quartier. La foule l’accusait de vol et d’être le cerveau du vol dans le quartier. »

A noter que le juge de Lola a été informé de ce lynchage. Et il est venu faire le constat.