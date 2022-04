Exploitation de la mine d’or de Saraya à Siguiri : « feu vert » pour la SAG

Après des jours de tensions, la compagnie minière Anglogold Ashanti (SAG) et la communauté de Saraya sont finalement parvenues à un accord pour l’exploitation de la nouvelle mine d’or dans la localité, a-t-on appris ce vendredi 1er avril. Cet accord, fruit d’intenses négociations menées sous l’égide du gouverneur de la région de Kankan entre les représentants des deux parties, a permis d’obtenir le feu vert pour l’exploitation de cette nouvelle mine d’or.

Pour le Directeur général de la SAG, cet accord un ouf de soulagement. « Nous sommes vraiment satisfaits. Le blocus se trouvait au niveau du recrutement et il faut rappeler que la société ne peut pas recruter juste parce qu’elle veut le faire mais, il faut que le besoin se présente. Nous sommes sûrs que dans l’exercice des activités à Saraya, des opportunités vont se présenter et la priorité sera donnée à la jeunesse de la localité. Il y a eu un blocus et c’est normal. Car, chacun aspire au bonheur. Mais, je suis très ravi que nous nous sommes compris. Donc, nous allons programmer le début des activités très bientôt », a déclaré Mamadi Kouyaté, le DG de la SAG.

Faut-il rappeler que cette mine de Saraya qui est incluse dans l’exploitation du bloc2 de la SAG, se trouve dans la sous-préfecture de Maléah, située à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Siguiri.