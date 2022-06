Examens nationaux 2022 : le ministre Hawing dresse le bilan à mi-parcours 

D’après le ministre Hawing, au cours de ces examens nationaux, » il y a eu des téléphones incorporés dans les chaussures. Des candidats sont partis nuitamment s’introduire dans les centres d’examen pour cacher leurs téléphones et documents dans les toilettes et dans les salles de classe. Des candidats ont caché leurs téléphones et ou des documents dans leurs sous-vêtements ou dans les les pochettes de leurs boîtes mathematicales spécialement fabriquées. Tentative d’introduction de traités dans certains centres par des comités de rédaction à cause de la légèreté des délégués, chefs de centre et surveillants. Des groupes Watsapp et Télégramme animé par les réseaux mafieux, etc ».