Evaluation prochaine des ministres, pose de la 1ère pierre de l’échangeur de Bambéto, mise en place des FAPA, impacts de la crise en Ukraine… (CM)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 7 avril 2022 de 10H à 12H, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

Le Président de la Transition a invité les ministres à accélérer l’exécution du budget de leurs ministères respectifs en faisant preuve de responsabilité et en s’appuyant sur les services compétents de leurs départements.

Le Chef de l’État a demandé l’accélération de la mise en œuvre des mesures de relance économique prises par le Gouvernement afin de mieux impacter les populations.

Le Président de la Transition a demandé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement de procéder à l’évaluation de l’ensemble des ministres dans les prochaines semaines.

Au sujet de la délivrance des titres fonciers et des baux, le Chef de l’État a insisté sur l’accélération du processus de modernisation et de digitalisation ainsi que la reprise de l’émission des titres fonciers dans les meilleurs délais.

II. COMMUNICATIONS

Le Premier Ministre a fait un bref compte rendu de la mission qu’il vient d’effectuer dans les Émirats Arabes Unis à la tête d’une délégation gouvernementale. Dans ce pays du Golfe, le Chef du Gouvernement a honoré l’invitation des autorités et animé un panel de haut niveau sur les problématiques de la gouvernance mondiale.

Le Chef du Gouvernement a fait le constat que la pandémie du COVID suivie de la crise en Ukraine, gérèrent un impact non négligeable sur nos économies à travers la désorganisation de la chaine logistique mondiale et le renchérissement des prix des produits pétroliers et agricoles.

Le Premier Ministre a informé le Conseil qu’il a mis à profit cette visite pour faire des rencontres bilatérales notamment avec les autorités émiraties. Les échanges ont porté entre autres sur la coopération dans le domaine de l’éducation.

Concernant les Assises nationales, le Premier Ministre a félicité les membres du Gouvernement pour leur implication et informé le Conseil de la tenue de l’atelier d’appropriation du Rapport de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale prévu dans le cadre des Assises. Afin de garantir la réussite des Assises Nationales, le Chef du Gouvernement a demandé aux Ministres du pool économique d’y mettre les moyens nécessaires. Les autres membres du Gouvernement sont également invités à apporter leurs contributions à travers leurs départements respectifs.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage a fait une communication relative à la campagne agricole 2022-2023. Il a sollicité l’appui du gouvernement sur les questions suivantes :la mise à disposition de grands domaines agricoles et FAPA ; la mise à disposition des allocations budgétaires, équipements et intrants agricoles susceptibles d’accroitre les rendements à travers le Fonds de Développement agricole (FODA) et la concrétisation de l’engouement suscité par le Président de la Transition qui a incité les membres du gouvernement à mettre en valeur 50 ha de terre agricole.

La Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime a fait une communication relative à l’approvisionnement du marché en poissons

La Ministre a proposé un certain nombre de mesures qui visent l’allègement du panier des ménages conformément aux instructions du Président de la Transition en raison du mois saint de Ramadan, considéré comme une période de forte consommation de poissons.

III. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

Suite à la communication relative à la Campagne Agricole 2022-2023 :

1. Il est demandé au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, au département de l’Urbanisme et de l’Habitat et au ministère de l’Administration du Territoire de veiller à ce que les domaines accordés ne dépassent pas un seuil important en raison des difficultés que cela peut occasionner d’un point de vue social et anthropologique au sein de la société guinéenne ;

2. Il est recommandé au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, au ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et au ministère de l’Administration du Territoire de s’appuyer sur les recommandations des premières conclusions de l’étude en cours sur le foncier rural pour les prises de décision dans la cession des terres agricoles ;

3. Le ministère de l’Économie et le ministère du Budget sont appelés à prendre toutes les dispositions pour financer l’achat d’engrais ;

4. Il est demandé au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage et au ministère de l’Économie et des Finances de soumettre le projet de décret de création du Fonds de développement agricole (FODA) à la haute appréciation du Président de la Transition.

5. Le ministère Agriculture et de l’Élevage doit :

a. Élargir la Commission interministérielle dédiée aux problèmes domaniaux aux ministères du Pool économique et financier afin de tenir compte des aspects fiscaux ;

b. Explorer et soumettre des mécanismes de financement des activités agricoles liées à l’initiative présidentielle ;

c. Élaborer une politique agricole nationale adossée à un programme d’investissement public pour plus de cohérence dans les politiques publiques.

Suite à la communication relative à l’approvisionnement du marché en poissons :

Le Conseil a demandé au Ministère de la Pêche :

1. De renforcer la collaboration avec les ministères du Commerce, du Budget et de la Défense pour l’application stricte de l’autorisation d’exportation de poisson ;

2. D’approuver la prise d’un acte instituant désormais la vente du poisson au kilogramme sur les places de marchés ;

3. D’approuver l’accélération du processus de règlementation du soutage de navire dans la ZEE guinéenne en collaboration avec la SONAP ;

4. De redéfinir la zone de pêche pélagique.

Il est demandé aux Ministères en charge de l’éducation de conduire la réflexion en vue de préparer un programme de coopération dans le domaine de l’éducation avec les Émirats Arabes Unis.

IV. DIVERS.

Le Ministre des Infrastructures et des Transports a informé le Conseil de la pose de la première pierre de l’échangeur de Bambeto le 13 avril 2022 sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition.

Le Ministre a également informé le Conseil des instructions du Président de la Transition de convier Aéroport de Paris et Africa Fifty, partenaires de notre pays dans la SOGEAG, à une réunion de haut niveau le 11 Avril dans le cadre de l’extension et la modernisation de l’Aéroport Ahmed Sékou TOURÉ de Conakry.

La Ministre de la Promotion féminine a remercié les membres du Gouvernement au nom de la Ministre de l’Environnement du soutien dont ils ont fait montre lors du décès de son fils.

La Ministre des Télécommunications et de l’Économie Numérique a informé le Conseil de la tenue de l’atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité.

Le Secrétaire général des affaires religieuses a remercié le Chef de l’État et le Chef du Gouvernement d’avoir lancé officiellement la 40ème édition du concours de lecture, de récitation et d’interprétation du Saint Coran.

Le Ministre de la Culture a informé le Conseil de l’organisation des Journées de réflexion sur la culture et les arts en Guinée.

Conakry, le 7 avril 2022

Ousmane Gaoual DIALLO, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Porte-Parole du Gouvernement.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement.