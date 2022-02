Etat-major des armées : voici que les leaders politiques et le CNRD se sont dit

Les leaders politiques et les responsables du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) se sont rencontrés ce lundi 21 février 2022 à l’état-major des armées au camp Almamy Samory Touré. Cette rencontre était axée sur la détermination des autorités à poursuivre leur action de récupérer des biens de l’Etat.

A son domicile de Dixinn, Cellou Dalein Diallo a fait un compte rendu succinct de cette rencontre : « […] D’entrée de jeu, le Chef d’état-major général des armées, Colonel Coulibaly a prôné l’exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics. Il a ensuite réaffirmé leur détermination à poursuivre l’action. De façon quasi-unanime, tous les leaders ont souscrit à l’action de récupération des biens de l’Etat, mais ont tous demandé que la justice, à cet égard, soit leur boussole pour éviter que des pauvres citoyens, d’honnêtes citoyens, des cadres de l’Etat ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l’Etat ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d’un cadre de dialogue permanent pour éviter les conflits, pour qu’en tant que fils de ce pays, nous puissions, dans ce contexte de transition, confronter nos points de vue et nos idées afin d’aplanir les divergences et trouver des consensus pour la conduite de la Transition. Nous avons tous insisté en rappelant les avantages du dialogue et dont l’absence est source de conflit, surtout en période d’exception. Donc les acteurs politiques et ceux qui dirigent le pays, en l’occurrence le CNRD devraient se retrouver pour essayer de confronter les points de vue sur la manière de conduire cette transition pour qu’elle soit apaisée, inclusive et démocratique. A l’issue de nos échanges, la délégation du CNRD a promis de rendre compte à qui de droit et de nous revenir d’ici à la fin de la semaine. »