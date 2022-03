Etat-civil : le Comité de pilotage tient sa première réunion

Le Comité de pilotage de la réforme et de la modernisation de l’état-civil et d’identification a tenu sa première réunion ce 30 mars 2022 à Kaloum. Présidée par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, la réunion a enregistré la participation de nombreux ministres et des partenaires techniques et financiers.

Au cours de cette rencontre, le ministre Mory Condé a rappelé que de nombreuses réformes ont été réalisées depuis le 5 septembre 2022 : « Il est important de rappeler qu’à l’avènement du CNRD, des réformes innovantes ont été initiées pour instaurer une nouvelle gouvernance dans la gestion des affaires de l’Etat. C’est à ce titre que l’état-civil et l’identification des personnes physiques figure au nombre des actes prioritaires du Gouvernement à travers le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. »

Ces réformes concerne notamment l’érection de la Direction nationale de l’état-civil en établissement public à caractère administratif, office national de l’état-civil et de l’identification des personnes (ONICI), la mise en place d’une commission juridique pour la rédaction des avant-projets législatifs et réglementaires, le décret portant organisation et fonctionnement de l’ONICI, la création du comité de pilotage de la modernisation de l’état-civil et d’identification.

Plus loin, il explique l’objectif de la modernisation de l’état-civil guinéen : « Le principal objectif de cette nouvelle et ambitieuse vision est de pouvoir enregistrer systématiquement tous les faits d’état-civil, établir l’identité des personnes physiques à travers des documents légaux tels que les actes de naissance, de mariage ou de décès afin de justifier et de clarifier l’exercice des droits qui se rattachent à tous ces actes juridiques notamment l’exercice de la citoyenneté, l’accès aux documents d’identité, la mobilité dans les règles et les normes, la fourniture des services sociaux de base de qualité ou l’accomplissement du droit de vote. »

Mais ce travail, soutient-il, doit se faire sur des bases juridiques : « La réforme et la modernisation de l’état-civil guinéen doivent être construites sur une base juridique et opérationnelle de confiance et de responsabilité partagée entre les acteurs gouvernementaux, les agences, les institutions inter gouvernementales ainsi que les partenaires au développement.»

