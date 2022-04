Environnement/Conférence internationale de Stockholm+50: la Guinée lance ses consultations nationales  

En prélude à la tenue de la conférence internationale de « Stockholm+50 » prévue les 2 et 3 juin prochain en Suède, la Guinée a officiellement lancé ce mercredi 13 avril le processus de ses consultations nationales. Celles-ci visent à évaluer les progrès et défis environnementaux en Guinée.

C’est le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Ibrahima Abé Sylla qui a présidé les cérémonies d’ouverture.

Mme. Naima Pages, Team Leader du cluster transformation économique et du développement durable au PNUD, prenant la parole au nom de M. Luc Grégoire, le Représentant pays du PNUD en Guinée, a rappelé que ces consultations nationales ont pour objectif de stimuler un dialogue inclusif entre le gouvernement et l’ensemble des acteurs de la société civile, du monde universitaire et des organisations internationales sur les principaux thèmes de « Stockholm+50 » en ce qui concerne le contexte guinéen.

Poursuivant son intervention, elle a indiqué que les discussions porteront essentiellement sur des thèmes en lien avec les secteurs identifiés lors de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national (CDN) notamment, l’Énergie, l’Agriculture, les déchets, la foresterie et les mines. « Ce présent atelier permettra de présenter les attentes de la conférence de ‘’Stockholm+50’’ en vue de recueillir les contributions (orientations et recommandations) de toutes les parties prenantes sur la méthodologie de travail ainsi que le chronogramme des consultations nationales proposé pour une meilleure préparation de la conférence », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le Coordinateur résident du Système des Nations-Unies, Dr Vincent Martin a rappelé que la conférence de ‘’Stockholm+50’’ portant sur l’environnement, est la première conférence que les Nations Unies ont organisée depuis juin 1972.

«… Il y a quelques jours, il y a eu la publication du dernier rapport de l’ONU sur le changement climatique qui nous alerte sur la menace qui pèse sur le monde entier. Face à cette situation d’alerte maximale, personne ne doit rester bras croisés et attendre la catastrophe. Nous devons et pouvons agir ensemble maintenant pour essayer d’inverser cette tendance », a-t-il interpellé. Avant d’ajouter : « grâce à un cadre de collaboration fructueux avec le gouvernement guinéen, le Système des Nations Unies (SNU) soutient la mise en place des mécanismes et de financement de la gestion durable de l’environnement, des ressources naturelles et du cadre de vie en prenant en compte les risques climatiques et de catastrophes à travers notamment l’intégration du climat dans le développement local, la réhabilitation des écosystèmes, la promotion des Énergies renouvelables et le Système d’alerte précoce. »

Prenant la parole, la Secrétaire générale du ministère de l’Environnement et de Développement Durable, Safiatou Diallo, a rappelé que l’Assemblée Générale des Nations Unies qui a convoqué cette réunion internationale de « Stockholm+50 » en juin 2022, tombe sur la semaine de la journée mondiale de l’environnement. « Il s’agit d’une réunion qui commémore les 50 ans de la conférence des Nations Unies sur l’environnement humain », a précisé la Secrétaire générale du ministère de l’Environnement qui rappelle que cet atelier constitue une ‘’opportunité à saisir pour la République de Guinée afin de mieux se préparer à l’atteinte des objectifs de la conférence notamment l’accélération de la mise en œuvre du développement durable au cours de la décennie et une reprise durable après la Covid-19.’’

Dans son discours de lancement des travaux, le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Ibrahima Abé Sylla a mis un accent particulier sur la protection de l’environnement, gage de tout développement harmonieux d’un pays.

« Au niveau de mon département, nous avons conscience de notre obligation de prise en compte de la dimension environnementale dans le cadre de la réalisation de nos projets et des actions du développement du secteur. Notre pays est considéré comme le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest, il regorge de sources des rivières de l’Afrique de l’ouest. Ces rivières sont aujourd’hui en péril, les constats sont alarmants. Ce forum Stockholm+50 que nous préparons, représente un grand progrès. Les 50 ans passés, nous avons vu ce que cette conférence nous a apporté mais, c’est le futur qu’il faut reconsidérer à savoir l’environnement, nos sources d’eau et comment les protéger », a-t-il lancé l’alerte.

Faut-il souligner que ces dialogues multipartites, inclusifs et collaboratifs, feront l’objet d’un rapport que la Guinée présentera à la conférence internationale qui est organisée par l’Assemblée Générale des Nations Unies et les Gouvernements Suédois et Kényan. Ces consultations nationales sont placées sous l’égide du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).