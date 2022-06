Enseignement technique : le ministre Alpha Bacar lance les examens de sortie à Labé

Accompagné de son homologue de l’Enseignement Supérieur Dr Diaka Sidibé, le ministre de l’Enseignement Technique et professionnel a lancé ce Lundi 6 juin les examens de sortie à Labé. C’est l’école normale des instituteurs (ENI) et le centre de formation professionnel (CFP) qui ont servi de cadre à cette cérémonie de lancement officiel de ces examens de sorties des écoles professionnelles. Dans la région de Labé, ils sont 1 804 candidats dont 1154 filles/femmes (soit 64%) qui affrontent ces examens de sortie.

«… Nous avons aussi des étudiants au niveau des institutions de l’Etat, je voudrais parler du CFP, de l’ENI et des écoles de soins de santé qui ont présenté 1 017 candidats. Ce qui fait déjà plus de 60% de l’effectif global de l’ensemble des candidats. Nous avons fait une répartition selon un ratio de 30 à 32 candidats par salle. Et quand vous prenez le nombre de candidats, sur l’ensemble des salles, ça fait déjà 56 salles et vous trouvez déjà le ratio », a expliqué Balla Moussa Keita, l’inspecteur régional de l’enseignement technique et professionnel de Labé.

Juste après le lancement de la toute première épreuve, le ministre de l’Enseignement Technique et professionnel, Alpha Bacar Barry a livré ses impressions : « c’est avec beaucoup de satisfaction que nous lançons ces examens ce matin. Les préparatifs logistiques sont au point. Donc, les élèves, enseignants, encadreurs, surveillants ont reçu les moyens d’organiser ces examens à temps. Beaucoup de sérénité au niveau des élèves. Cela dénote du fait qu’ils sont déjà préparés. Les conditions d’examens sont suffisamment réunies. Et puis en dernier lieu, la note de satisfaction va à l’endroit de tout le personnel enseignant qui s’est mobilisé et nous auront des examens Inch’Allah qui seront d’une qualité acceptable. … Une évaluation rigoureuse, une évaluation crédible qui peut aussi permettre une valorisation à la fois des apprenants mais aussi des diplômes mais aussi donner un signal fort aux autres qui sont dans le processus d’apprentissage en ce moment, de redoubler d’effort et mettre la pression sur eux pour un apprentissage de qualité. »

Il faut signaler que ces examens s’étendent sur une période de quatre jours. C’est-à-dire du lundi au 9 juin prochain.