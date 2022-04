Enabel à travers Terre des hommes  offre des tablettes à des centres de santé de Kindia

Ce projet « She Decides » de l’Agence Belge de développement (Enabel) et mis en oeuvre par Terre des hommes vise le renforcement de capacités des prestataires de santé mais aussi communautaires (femmes, jeunes, hommes) pour une offre de qualité et un meilleur accès des services de santé sexuelle et reproductive. Il est mis en oeuvre dans 15 centres de santé et collectivités des préfectures de Télimélé,Mamou, et Kindia. Ce projet « She Decides » de l’Agence Belge de développement (Enabel) et mis en oeuvre par Terre des hommes vise le renforcement de capacités des prestataires de santé mais aussi communautaires (femmes, jeunes, hommes) pour une offre de qualité et un meilleur accès des services de santé sexuelle et reproductive. Il est mis en oeuvre dans 15 centres de santé et collectivités des préfectures de Télimélé,Mamou, et Kindia.

À Kindia, c’est le centre de santé de Wondy, dans la commune urbaine, et ceux des sous-préfectures de Damakania et de Friguiagbé qui ont été les premiers centres de santé bénéficiaires de ce don. C’était dans la journée du mardi 12 avril.

Ainsi, plusieurs jeunes et femmes engagés dans les activités communautaires d’information et de sensibilisation à la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et au référencement des victimes de VBG ont reçu ces équipements offerts par Enabel dans le cadre de la mise en œuvre du projet « She Decides ».

Selon Dr Maurice Sandouno, assistant technique national de la Promotion des droits sexuels et reproductifs à Enabel, ce don. « vise le renforcement des capacités des prestataires de la santé, mais aussi des communautés (femmes, jeunes, hommes) pour une offre de qualité et un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, Enabel a acheté 266 tablettes dont 30 pour trois centres de santé et la communauté. Donc ces tablettes et outils de formation sont destinés essentiellement aux centres de santé et aux activités communautaires d’information et de sensibilisation à la prévention des violences basées sur le genre (VBG) et au référencement des victimes de VBG.

Ces tablettes serviront à la mise en œuvre de l’application REC-maternité, un outil innovant d’appui aux consultations de santé sexuelle et périnatale. Cet outil digital permettra de guider les agents de santé dans leurs consultations de planning familial, SONU et des cas de VBG, avec l’identification d’un diagnostic et la proposition d’un traitement adapté à la situation de la femme ».

De son côté, Graziella Ghesquiere, Intervention Manager à Enabel dira que le projet « She decides » a indiqué que l’Agence belge de développement cherche concrètement à améliorer l’accès au droit sexuel et reproductif. « Et pour pouvoir y arriver, ça passe aussi par une amélioration de la qualité des soins avec nos médecins, jeunes et femmes qui ont un potentiel exploitable pour un bon résultat. C’est pourquoi, il est très important de pouvoir documenter correctement les différents cadres pour une meilleure prise en charge des patientes qui viennent pour la santé sexuelle et reproductive », a-t-elle expliqué, tout en se disant confiante que la bonne utilisation de ces équipements permettra d’atteindre l’objectif visé.

En recevant ces tablettes et matériels de formation, les bénéficiaires ont exprimé une grande satisfaction. Ils ont promis aussi d’utiliser judicieusement les équipements reçus pour permettre l’atteinte de l’objectif du projet comme nous témoigne le chef de centre de Wondy : « Nous remercions ENABEL et Terre des Hommes par rapport à la formation que nous avons reçue sur REC-maternité et sur les VBG et par rapport à ces équipements que nous avons reçus aujourd’hui, nous promettons de les utiliser à bon escient. L’activité pour laquelle les tablettes et les autres matériels sont venus sera vraiment suivie et ils auront des résultats fiables », a assuré Dr Ibrahima Soumah, chef du centre de santé de Wondy.

A noter que ce sont 30 tablettes et plusieurs équipements de formation qui ont été offerts aux trois centres de santé de Kindia. Après Kindia les préfectures de Télimélé et de Mamou seront les nouveaux bénéficiaires de ce projet.