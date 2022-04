En marche vers les 72H du livre, Conakry élève le Pr Abdeljalil Lahjomri au grade du Docteur Honoris Causa 

Le coup d’envoi de la 14e édition des 72heures du livre de Conakry sera lancé demain samedi 23 avril 2022, autour du thème « Sauvegarde du patrimoine et paix sociale », avec le Royaume du Maroc comme pays invité d’honneur.

Relativement à cette plus grande manifestation littéraire du pays, s’est tenue la cérémonie de remise du doctorat Honoris Causa au Pr Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Directeur du Collège Royal, ce vendredi 22 avril 2022, à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia.

C’est l’amphithéâtre Djibril Tamsir Niane de ladite institution d’enseignement supérieur qui a servi de cadre à cet effet, en présence de l’ambassadeur du Royaume chérifien en poste à Conakry et de nombreux autres invités de marque.

Dans son discours de bienvenue, Pr Manga Keita, Recteur de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia s’est félicité de l’exceptionnel privilège d’accueillir la cérémonie d’élévation d’une personnalité d’un tel niveau, avec des services aussi loyaux à l’échelle nationale, africaine et mondiale.

De son côté, le président du jury constitué pour la circonstance, Pr Ismaël Barry,a indiqué que cette distinction vise à témoigner au récipiendaire l’attachement de la Guinée au Royaume chérifien dont le Pr Abdeljalil Lahjomri constitue un digne représentant.

Prenant la parole, l’heureux a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de la Guinée et de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia de l’avoir élevé à cette si impressionnante sommité.

Visiblement très ému, il a passé un massage de consolidation de la paix sociale en vue de favoriser la propagation de la connaissance entre les différents pays.

En outre, le Pr Abdeljalil Lahjomri a évoqué l’idée d’une rencontre entre les universités guinéennes et les universités marocaines, pour essayer de voir comment, à partir de l’Afrique, essayer de détruire les stéréotypes qui se développent actuellement dans le monde entier à propos de l’Afrique, selon lui.

C’est le chef de Cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation qui a présidé la cérémonie de remise du premier sésame. Une occasion que M. Thierno Hamidou Bah a saisie pour transmettre le message de sa ministre, Dr Diaka Sidibé.

« Nous étions réunis pour décerner ce prix à cet éminent professeur que nous avons tous eu l’honneur et le privilège d’écouter, qui nous a amené à réfléchir avec lui sur le sens de la culture et le sens de l’interculturalité entre deux peuples. Comme vous le savez, Dr Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a passé beaucoup d’années au Royaume chérifien. Donc, c’est un honneur pour nos deux pays de participer à cet important événement au sein de l’une des grandes institutions du pays », a-t-il témoigné.