Eliminatoires CAN 2023 Guinée vs Malawi : le comportement des supporters guinéens au stade Général Lansana Conté diversement apprécié

Pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Syli National affrontait ce jeudi l’équipe de Malawi au stade général Lansana Conté de Nongo. Et compte tenu des conditions dans lesquelles se trouvent le stade, la CAF avait autorisé 16 000 supporters. Mais les supporters guinéens ont brisé la barrière de sécurité et envahi les gradins du stade. Une situation qui pourrait avoir des conséquences pour l’équipe du Syli et les clubs engagés dans les compétitions africaines de football.

Puisque des dizaines de supporters ont envahi la pelouse. Le staff technique du Syli ainsi que le corps arbitral n’ont été épargnés. Cette situation est diversement appréciée par les internautes.

Pour Ahmed Sékou Camara, c’est « une fin de match triste. On a besoin de beaucoup de civisme dans ce pays sincèrement. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens ».

De son côté, Soumah le Guinéen ajoute que « Le guinéen voilà notre problème. On veut une chose et son contraire sinon la CAF va sanctionner la Guinée à cause de cette action. C’est de l’incivisme total ».

Mohamed Sidibé a une autre appréciation de cette situation. Selon lui, « en Europe, aux USA partout dans le monde, cela arrive. Certaines joies sont incontrôlables surtout quand le but est marqué à un moment de désespoir Voilà pourquoi moi je ne condamne personne ».

Par ailleurs, Alexis junior dira : « Ils (les joueurs du Syli, ndlr) ont marqué un but dans les arrêts de jeu quand les supporters ne s’y attendaient pas, et le foot c’est comme ça quand il faut célébrer on célèbre et s’il y’a des sanctions on prend. C’est arrivé à la CAN avec le Cameroun ils ont accepté, avec la Côte d’Ivoire pareil ».

Enfin, Gnalen Condé quant à elle pense que « on ne justifie pas un mauvais exemple par un mauvais exemple. Quand c’est mauvais c’est mauvais! C’est pas parce que ton ami a manquer du respect à sa mère que tu feras de même et dire après mais lui aussi a fait ça ».