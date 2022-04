Elim. Mondial U17 (F) : à Conakry, le Syli perd la première manche (3-1) contre le Ghana

A Conakry, les Ghanéennes ont imposé leur supériorité dès le début de la rencontre. Et leur domination a payé avec un but de la capitaine Georgina Ayisha (13’). Puis par un deuxième but marqué par Rasheda Shahadou (38’).

Le Syli n’a pas été ridicule et a parfois fait jeu égal avec l’adversaire. Nana Camara a même permis aux siennes de croire à l’égalisation après une réduction du score au retour des vestiaires (48’). Mais Mariam Maltiti les a fait douter en inscrivant un troisième but pour son équipe (59’).

Il faut rappeler que l’Afrique ne dispose que de deux pour le Mondial U17 féminin qui se jouera en Inde du 11 au 30 octobre prochain.