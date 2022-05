Elim. CAN 2023 : le stade général Lansana Conté n’abritera qu’un seul match du Syli

Pour les éliminatoires de la CAN 2023, le stade Général Lansana Conté n’abritera qu’un seul match du Syli, a confirmé à Guinéenews une source issue de la Fédération Guinéenne de Football. Il s’agit du deuxième match Guinée-Malawi, prévu courant juin 2022, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires. Et pour cause : l’éclairage insuffisant du stade et l’état de la pelouse. C’est du moins ce qui ressort, selon notre source, d’une note adressée à la Fédération Guinéenne par la Confédération africaine de football (CAF) qui a récemment envoyé des inspecteurs à Conakry.

Dans la note de la CAF, les toilettes non peaufinées et le pavage inachevé de la cour du stade seraient également considérés comme des manquements.

Si les dispositions ne sont pas prises avant la fin des éliminatoires, la suspension du stade Lansana Conté ne fera pas de mal qu’à la Guinée. La Sierra Leone songe également sur ce stade pour ses matchs à domicile suite à la suspension du sien en mai 2021. C’est d’ailleurs sur ce stade de Conakry que la Sierra Leone a obtenu son ticket aux dépens de Bénin, en juin 2021.