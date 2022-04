Education : un cadre limogé pour détournement présumé  de deniers publics

Dans un décret rendu public vendredi nuit par la télévision nationale, le Président colonel Mamadi Doumbouya a limogé Ousmane Bangoura de sa fonction de président de la Commission nationale des primes d’incitation des enseignants. Selon le décret, ce cadre est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité devant la CRIEF et certaines juridictions de première instance.

Sur le même sujet