Éducation : le ministre Guillaume Hawing lance les travaux de la deuxième session du Comité de pilotage du PRePEF 

Les responsables du Projet pour les résultats au préscolaire et à l’enseignement fondamental ont tenu la deuxième session du PRePEF ce vendredi 18 mars 2022, à Conakry. C’était en présence du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, des membres statutaires du Comité de pilotage et de coordination, des directeurs et chefs de services centraux, des représentants des partenaires techniques et financiers, des membres de l’Unité de coordination du projet, ainsi que de plusieurs invités de marque.

Dans son discours introductif, le Coordination du PRePEF a indiqué que ce projet a été initié par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation en vue de pallier à une insuffisance dans l’éducation particulièrement de la jeune fille.

« Il couvre 50% de l’éducation de la jeune fille. Aussi, il vient combler le faible taux de ressources allouées à l’éducation nationale qui est moins de 15% », a indiqué M. Abdoulaye Kaba.

Poursuivant, il a confié que le contexte actuel interpelle toutes les parties prenantes à s’impliquer d’une manière forte au regard du retard accusé dans la conduite du projet, en ce sens que sa mise en œuvre qui devait commencer en 2019, n’a finalement vu le jour qu’en août 2020.

« Compte tenu de ce retard et d’autres facteurs imprévus, le projet n’est qu’à 3% de décaissement. Ce qui doit être corrigé par vos concours respectifs », a invité le Coordinateur du PRePEF, avant de rappeler que depuis la prise du pouvoir par le CNRD suivie de la nomination de du ministre de l’Enseignement pré-universitaire beaucoup de progrès été réalisés.

« La mission de la banque l’a constaté. Ça nous a permis d’aller plus vite. Le travail a été plus convivial avec tous les services. Nous vous en remercions Monsieur le ministre et votre Secrétaire général. Et j’exhorte toutes les parties prenantes à s’impliquer davantage du projet afin que nous atteignions les résultats escomptés dans dans le plus bref délai tel que voulu par Monsieur le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation dans l’intérêt supérieur de la nation », a formulé Abdoulaye Kaba.

Officiant la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, par ailleurs président du Comité de pilotage de coordination, a rappelé que le PRePEF a été initié avec l’appui de la Banque mondiale pour répondre aux nombreux défis auxquels notre système éducatif est confronté. Notamment aux niveaux du préscolaire et de l’enseignement fondamental.

« Il vise le renforcement de l’accès, la qualité du préscolaire et de l’enseignement fondamental, ainsi que le renforcement de la capacité de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats. Et, s’inscrit donc en droite ligne des objectifs du programme décennal de l’éducation en Guinée (PODEG 2020 – 2029) », a Guillaume Hawing.

« Ainsi, poursuivra-t-il, le PRePEF, financé à hauteur de 50 millions de dollars US, interviendra dans la réhabilitation de certaines cantines scolaires, la construction de classes préscolaires, la formation des enseignants et éducateurs, l’appui aux directeurs d’écoles et chefs d’établissements, l’évaluation des performances dans l’enseignement fondamental ».

En outre, il a saisi l’opportunité pour remercier la Banque mondiale pour l’octroi du don qui servira à la mise en œuvre du projet, mais aussi pour les efforts qu’elle ne cesse de fournir depuis la formation de ce projet initié dans le but de répondre aux défis relevés dans le rapport d’état du système éducatif national à savoir : faible taux de de préscolarisation (9%) constaté en Guinée, particulièrement en milieu rural, résultats médiocres au niveau de l’enseignement fondamental, non utilisation des technologies numériques dans le cadre de l’enseignement en Guinée, manque d’une base de données fiables pour aider à la prise de décisions.

Se montrant confiant qu’une exécution efficace et efficiente de ce projet contribuera durablement au processus de changement prôné par le président de la transition, le ministre Guillaume Hawing a exhorté les panélistes à examiner avec beaucoup d’objectivité le PTBA qui leur a été soumis à cet effet avant de procéder à son approbation.

« Tout en prenant soin de retenir les activités réalisables et pertinentes liées à nos choix stratégiques et en harmonie avec la politique nationale l’éducation, il a déclaré ouverte la deuxième session du Comité de pilotage du PRePEF.