Education/Enseignement : le colonel Doumbouya crée le SNABE avec une autonomie financière et de gestion

Dans un décret lu vendredi à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a créé le SNABE (Service National des Bourses Extérieures), un établissement public à caractère administratif chargé de la politique du gouvernement en matière d’attribution, de gestion et de suivi du paiement des bourses et de rapatriement des boursiers guinéens. Selon l’article 2 du décret, le SNABE est doté d’une autonomie financière et d’une autonomie de gestion.

Placé sous la tutelle technique du ministre directeur de cabinet de la Présidence de la République, le SNAB est également placé sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances. « Le service national des Bourses extérieures est de niveau équivalent à celui d’une direction générale de l’administration centrale », précise le décret qui fixe son siège à Conakry, mais déplaçable en tout autre lieu du territoire national par décision de son Conseil d’administration et après approbation de la tutelle technique.