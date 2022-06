Education-CEP : onze correcteurs éliminés à Siguiri  

Onze correcteurs du CEP éliminés pour port de téléphone dans le centre de correction, a-t-on appris de sources officielles ce mercredi 15 juin.

« C’est suite à une visite inopinée du superviseur national et du directeur préfectoral de l’éducation (DPE) au centre de correction du CEP. Il s’agit de onze enseignants dont cinq et sont tous du Franco-arabe. Ils ont été éliminés et remplacés pour port de téléphone dans le centre de correction. Alors qu’il a été dit à tout le monde que cela est interdit », a confié Issa Kouyaté, le directeur préfectoral de l’éducation de Siguiri.

Il faut noter que cette élimination de correcteurs intervient à un moment où les délégués au baccalauréat unique session 2022 sont en train de rallier la préfecture de Siguiri.