Dubréka : un jeune artiste broyé par le train

Dans la nuit du mercredi à jeudi 5 mai, un drame s’est produit entre le km 5 et Kénendé dans la préfecture de Dubréka. Dans la nuit du mercredi 04 au jeudi 05 mai 2022. Un jeune artiste du nom de Henry THÉA a été tué sur le rail de Kénendé par le train. Il a été découpé en morceaux, a-t-on appris.

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime avait d’abord passé plusieurs heures dans un bar non loin des rails avant de venir s’asseoir, ivre sur les rails pour prendre de l’air. Il est donc resté assis sur les rails jusqu’à l’arrivée du train qui l’a découpé en morceaux. C’est ainsi, les restes de son corps ont été mis dans un sac pour être enterrés

Jacques Saomou était sur les lieux lorsque le drame se produisait. En larmes, il nous a explique les circonstances : “C’est un jeune artiste que je connais et nous étions tous ensemble depuis quelques heures dans le bar d’à coté. Il avait beaucoup bu et pour nous, il était rentré à la maison. On ne savait pas s’il était venu s’asseoir sur les rails.

C‘est à travers les phares du terrain que nous lui avions aperçu assis. Nous avions commencé à crier en lui demandant de quitter vite. Mais, c’était déjà trop tard car le train ne peut pas s’arrêter brusquement. Il y a un processus de freinage très lent. Très malheureusement, le train est passé sur lui. C’est à partir de sa tête que je l’ai reconnu”.

Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que le train tue à Dubréka. A en croire à nos sources, depuis 2019 jusqu’aujourd’hui, chaque année un ou deux personnes sont tuées sur ce rail.

Il est donc temps de procéder à la sensibilisation des populations et surtout interdire les buvettes qui sont côté des rails pour éviter qu’il ait d’autres victimes.