Dr Oussou sur la sortie d’Alpha Condé: « peut-être il peut soigner toutes ses maladies, sauf la hantise de Cellou»

La sortie d’Alpha Condé, demandant aux cadres du RPG Arc-en-ciel de tirer le tapis sous Cellou Dalein Diallo, est, selon le Dr Fodé Oussou Fofana, la preuve que le président de l’UFDG « hante » Alpha Condé partout où il va. Il qualifie cette hantise de maladie incurable pour l’ancien président guinéen.

« Cette sortie m’a fait pitié, honnêtement. Parce que quoiqu’on dise, sur le plan humain, nous sommes des croyants, quand quelqu’un est malade, que sa vie est en danger, c’est inquiétant. Je pensais qu’il était là-bas pour s’occuper de sa santé pour avoir de meilleurs soins. Maintenant s’il ne se rend pas encore compte que depuis le 5 septembre il n’est pas le président de la Guinée, ça devient grave. Depuis 11 ans c’est le même discours qu’il a tenu, en tout cas en ce qui concerne l’UFDG. Vous savez, le dernier mot prononcé par Pharaon avant sa mort, c’est ‘interdit’ « Moïse ». J’ai l’impression que M. Alpha Condé continue toujours de considérer Cellou Dalein comme son cauchemar. Et ça c’est depuis les élections de 2010. […] Il parle de déstabiliser l’UFDG, mais ce qu’il a fait quand il était au pouvoir c’était plus grave. Il nous avait même traités de comploteurs. A un moment donné il a dit qu’on est en train de préparer un complot contre lui à partir des frontières. Même certains pays voisins ont été accusés dans cette situation. […] Il donne l’impression comme s’il n’a jamais été malade, comme si le diagnostic qui a été fait n’était pas vrai. Mais à l’UFDG on est très habitués à ces discours. Quand il dort, c’est Cellou. Quand il se réveille, c’est Cellou. Quand il voyage, c’est Cellou. En fait, il voit Cellou partout. Peut-être qu’on peut soigner toutes les maladies qu’il a, sauf la hantise de Cellou », a réagi Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) chargé des affaires juridiques et sociales.

S’exprimer sur la situation politique du pays alors qu’il a été évacué pour des raisons de santé mettrait mal à l’aise le Colonel Mamadi Doumbouya, affirme Fodé Oussou Fofana : « Ce qui me gêne, c’est qu’il met les gens qui l’ont autorisé à aller se faire soigner dans une situation inconfortable. Il y a ça aussi, parce que l’objectif de sa sortie c’est pour se faire soigner. Un malade qui est en train de célébrer son anniversaire ? Et puis j’ai l’impression qu’il est en forme, qu’il a pris du poids.»

Face à la crise, le manque d’argent, Alpha Condé dit que le pays va aller très mal. Un propos que regrette le vice-président de l’UFDG : « Il dit que la Guinée va aller très mal. Il ne faut jamais souhaiter ça à son pays. Nous n’avons pas où aller. C’est le pays de nos ancêtres. »