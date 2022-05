Dr Maramany Cissé présente un livre sur les relations entre l’ex-URSS et la Guinée 

A la croisée de l’histoire de l’URSS et de la République populaire révolutionnaire de Guinée. C’est l’intitulé d’un ouvrage que vient de présenter l’ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Édité par L’Harmattan Guinée, le livre porte sur l’URSS et la Guinée qui ont tissé et développé à des moments donnés de leur histoire des relations d’amitié et de coopération dans divers domaines.

Aussi, il contient des analyses géopolitiques et stratégiques profondes des systèmes politiques des courants connus autrefois sous le nom de l’Est ou de l’Ouest, qui avaient fait du tiers-monde leurs zones d’influence.

Dégageant ses motivations à se mettre à l’écriture, l’auteur, Maramany Cissé a dit que c’est pour marquer les souvenirs de ses 10 années d’études passées en URSS avec des collègues comme Fodé Chapô Touré et Lamine Diallo, rappeler les souvenirs de ces 10 années, avec le souci de participer à l’écriture de l’histoire de son pays, la Guinée, qu’ il a eu l’inspiration d’écrire ce livre compartimenté en 24 chapitres.

Au quatrième de page de l’ouvrage, il est fait mention que la singularité du présent essai réside dans le fait que c’est la première fois qu’un ancien étudiant guinéen en URSS essaie de partager ses souvenirs, en offrant au lecteur, un autre regard de l’histoire de ce pays souvent dépeint, pour les besoins de la cause, sous les traits d’un communisme pur et dur.

Mais, Dr Cissé y a vu autre chose d’intéressant qu’il invite le public lecteur à découvrir dans son livre. Il montre avec la pertinence de chercheur avisé, les permanences et les ruptures d’un système pas toujours bien compris par le commun des observateurs.

Mieux, il analyse, sans complaisance, l’influence internationale du pays des Soviets sur les peuples du tiers-monde dont celui de son propre pays, la Guinée, dont le chemin a croisé à une époque donnée, celui de l’URSS dans un contexte historique bien particulier.

A propos de l’auteur

Bakonko Maramany Cissé Ph(D) Es-sciences juridiques est contrôleur général de police et juriste criminologue. Il a été par deux fois ministre de la Sécurité et de la Protection civile puis, de 2013 à 2021, il a été ministre conseiller à la Présidence de la République chargé de la Réforme du Secteur de la Sécurité. Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à l’écriture, chose, du reste, très rare chez les cadres de son niveau.

Dr Cissé est membre du Bureau exécutif de l’Association des Écrivains de Guinée.