Dr Faya répond à Alpha Condé  : « C’est vraiment lui qui sait en quoi je l’ai soutenu »

Dans audio dont nous disposons copie, Alpha Condé, depuis son séjour émirati, aborde l’actualité politique guinéenne, et surtout le cas de son parti, le RPG Arc-en-ciel. Dans cet élément sonore, l’ancien président guinéen demande à ce que les responsables de son parti tirent vers eux les autres leaders, notamment le Dr Lansana Faya Millimouno du Bloc Libéral (BL) qui l’aurait « soutenu ». Mais le principal concerné, joint au téléphone par Guinéenews©, se demande en quoi il a soutenu Alpha Condé.

« C’est vraiment Alpha qui peut dire en quoi je l’ai soutenu, parce que nous avons eu au BL et moi-même personnellement, des positions claires par rapport à tout ce qui concerne l’actualité politique de notre pays pendant ces 11 dernières années. Nous avons eu à poser des actes qui peuvent être diversement interprétés. On en convient. Donc ce qu’Alpha peut considérer comme un soutien, nous ne le savons pas », soutient le président du Bloc Libéral, avant d’évoquer sa participation à la cérémonie d’investiture d’Alpha Condé que ce dernier considérerait comme un soutien : « La seule chose que nous pensons qu’il peut considérer comme ayant été un soutien, c’est notre participation à son investiture, qui n’était pas un soutien à Alpha Condé. C’était une manière dans le sens de baisser les tensions dans le pays qui étaient montées au point de faire risquer le pays de franchir un pas dangereux, et le fait de pouvoir obtenir la libération de ceux qui étaient en prison, d’avoir l’ouverture des frontières qui étaient fermées et naturellement ouvrir le dialogue. Tout cela s’inscrivait dans la voie de pouvoir plutôt de se battre pour un intérêt général, d’unité, de préservation de la paix au sein du pays. Si cela est ce dont il faut référence, c’est à lui de le dire, mais le BL et moi-même ne posons pas d’actes allant dans le sens de nuire à quelqu’un ou de soutenir quelqu’un en particulier. Nous posons des actes qui s’inscrivent dans notre compréhension de la défense de l’intérêt général. »

A la question de savoir si les actuels dirigeants du RPG Arc-en-ciel le contactaient pour travailler ensemble, il répond : « Si le Bloc Libéral ferait appel au RPG pour le soutenir en vue de donner une autre direction au pays, est-ce que cela serait possible ? Je crois que cette autre façon de formuler la question serait peut-être plausible. »