Doussou Komara nommée Directrice Compliance de S&P Dow Jones Indices, à New York

C’est la guineenne Doussou Komara que l’une des plus prestigieuses compagnies spécialisées dans l’information et l’analyse financière, S&P Global, vient de nommer après un long processus de sélection, comme Directrice Conformité (Compliance) pour tout le continent américain, pour sa filiale S&P Dow Jones Indices .

Elle devient ainsi la première africaine à occuper une telle responsabilité dans cette société mondiale dont les indices boursiers, tels que le S&P 500 ou l'indice Dow Jones Industrial Average sont considérées comme les références pour suivre les performances des marchés boursiers dans le monde.

A ce poste Doussou Komara jouera un rôle de premier plan dans la mise en place des politiques de conformité, une exigence incontournable aujourd’hui dans la conduite des affaires de toute institution financière qui veut asseoir la gestion sur des règles rigoureuses d’éthique.

Doussou a derrière elle une riche expérience de 15 dans les services financiers à Paris, Montreal et New York, particulièrement pour tout ce qui a trait à la réglementation des valeurs boursières, les règles et codes de vérification des transactions, les sanctions internationales , la lutte contre la Corruption et le blanchiment d’argent.

Doussou est Diplômée de la prestigieuse université Sorbonne où elle a décroché deux masters, à savoir le Master en Droit Bancaire et Financier et le Master en Droit International des Affaires.

Elle est aussi détentrice de la Certification de Spécialiste en Lutte contre le blanchiment d’argent, et de la certification de Spécialiste en Sanctions internationales.

C’est l’ensemble de ses atouts que S&P compte mettre à profit en confiant à la guinéenne Doussou Komara cette stratégique responsabilité.