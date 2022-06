Dossier Tamba-Esher : après trois semaines de détention, Korboya recouvre sa liberté  

En prison depuis le 17 mai 2022, Ibrahima Korboya Baldé a recouvré sa libéré ce mardi 7 juin. L’information est confirmée par son avocat Me. Salifou Béavogui, joint au téléphone par Guineenews.

Il faut par ailleurs rappeler que Korboya Balde, sympathissant et propagandiste de l’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, était poursuivi pour des ‘’faits de menaces de mort, injures, production, diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics’’, dans l’affaire liée au mariage du chroniqueur Tamba Zacharie Milimouno du groupe Hadafo medias.