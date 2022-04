Dossier Kassory et Cie: le pool d’avocats suspend sa participation à la procédure

Le pool d’avocats pour la défense des anciens ministres Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly a décidé de suspendre sa participation à la procédure concernant ses clients. Ils ont décision qu’ils ont fait savoir au cours d’un point de presse animé cet après-midi au moment même où Diakaria, un de leurs clients, était devant le pool de juge d’instruction saisi par le procureur spécial près la CRIEF. » En tout cas, nous avons décidé de sursoir à notre participation « , a dit Me Sidiki Bérété qui n’a pas tari de grief contre le procureur Aly Touré. » Moi je l’appelle le procureur roi… Qui est service des hommes du 5 septembre « , a-t-il dit en parlant du magistrat. Pour Me Bérété, l’ouverture d’une information judiciaire était incontournable dans ce dossier en raison des chefs d’accusation retenus contre leurs clients. Et même s’il y avait flagrance, a dit l’avocat, la règle est la tenue de l’audience sur-le-champ et l’exception est le report pour le lendemain.

» Le vide à la CRIEF »

Le bâtonnier Me Djibril Kouyaté a indiqué que le collectif s’est rendu à la CRIEF ce lundi en vue de défendre ses clients devant un juge. » Mais aucun magistrat de la CRIEF n’était là…Personne n’a voulu nous recevoir. Ils ont créé le vide devant nous « , a dénoncé l’avocat. » De façon maladroite, on parle de report de l’audience d’aujourd’hui. En réalité, il n’y a jamais eu report. Report s’il y en avait, il serait décidé par un juridiction de jugement… », a ajouté l’ancien bâtonnier Dinah Sampil.

Il faut signaler que ce pool d’avocats est également composé d’avocats étrangers dont le Malien Mamadou Ismaël Konaté.