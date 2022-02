Dossier 28 septembre : la demande de mise en liberté de Toumba Diakité rejetée 

Toumba Diakité reste en prison. Saisi par une procédure de référé, un juge du tribunal de première instance de Dixinn a rejeté ce lundi 21 février la demande de mise en liberté de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara. Il pourrait donc rester en prison jusqu’à la tenue d’un procès sur le massacre en septembre 2009 de plus de 150 personnes au stade de Conakry (chiffre issu d’un rapport des Nations unies).

Alors qu’ils avaient l’espoir d’obtenir cette fois la libération de leur client, les avocats de Toumba disent être par la décision du juge. » Nous sommes surpris de la décision du juge des référés. Le juge des référés ne conteste pas que le mandat n’a jamais été renouvelé, il ne conteste pas non plus l’existence d’un certificat médical au dossier. Mais, il ressort que la dénonciation du non renouvellement ne se serait pas passé dans le temps et que que son certificat médical ( à Toumba ) devrait être renouvelé pour lui être opposable. Donc, nous sommes dit qu’il s’agit d’une mauvaise appréciation des faits… », A déclaré Me Paul Yomba au sortir du bureau du juge. Dans tous les cas, estimé l’avocat, le dossier Toumba est très sensible et aucune autorité n’ose l’aborder. » Toumba est réservé juste pour servir de caution pour répondre à la place de tous ceux-là qui ont commis ce massacre « , a-t-il ajouté.