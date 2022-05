Distinction : le Colonel Mamadi Doumbouya sacré « Homme de l’année » depuis la France.

A la faveur d’une prestigieuse soirée tenue ce samedi 28 mai 2022 au département du Val-du-Marne, le président de la transition a été sacré « Homme de l’année ». C’était en présence du Conseiller personnel de l’homme du 5 septembre, Thierno Mamadou Bah, de la Cheffe de Cabinet du ministère de la Culture, duTourisme et de l’Artisanat et du directeur du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC Malick Kébé.Une initiative de Talent de Guinée, comptant pour sa 4e édition.

Placé sous le haut patronage du gouvernement, l’événement a également été rehaussé de la présence de plusieurs autres cadres de l’administration publique française.

Dans son discours de circonstance, la Cheffe de Cabinet du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a exprimé tout l’intérêt que son département éprouve pour cette louable initiative qui, dira-t-elle, s’inscrit dans la promotion et la mise en valeur du potentiel culturel guinéen.

Poursuivant, Mme Saran Camara a saisi l’occasion pour rappeler que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat est actuellement en train d’élaborer un programme-cadre en vue de soutenir les industries culturelles et créatives guinéennes.

En outre, elle a salué la thématique de cette quatrième édition basée sur la diversité culturelle et qui, de l’avis de la Cheffe de Cabinet, met en valeur la formidable vitalité de nos acteurs, le savoir-faire et la créativité de nos artistes, ainsi que la richesse et la diversité.