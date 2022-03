Dialogue politique : les souhaits du RPG Arc-en-ciel

« Notre souhait, c’est d’avoir une échéance convenable pour qu’on aille aux élections »

Dans la poursuite du cadre de dialogue que le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a initié avec la classe politique guinéenne, la délégation de la Coalition du RPG Arc-en-ciel, a été reçue par Mory Condé ce mardi 15 mars.

Au sortir du conclave, le Secrétaire général de l’ex-mouvance présidentielle, Dr Saloum Cissé est revenu sur la quintessence des échanges en ces termes :

« Nous avons été reçus par Monsieur le ministre. Il a abordé deux points importants. Le premier, c’est l’aspect politique de la réalité profonde du pays et l’aspect de redynamisation et d’articulation, comment la Guinée peut prendre son envol du point de vue administratif et autres.

Sur l’aspect politique, nous avons été très clairs. Il a fait un développement très exhaustif concernant l’aspect politique et comment nous allons aborder les différents de la politique actuelle. Il a campé le contexte dans le cadre général.

Nous avons appréhendé beaucoup d’aspects. Mais l’aspect qui retient notre attention, c’est comment aller aux élections, comment tenir le fichier électoral, comment nous allons essayer de prendre en considération l’échéancier politique. Une question fondamentale qu’on ne pouvait pas éplucher sur place sans prendre langue avec le collège des partis politiques que nous formons. Parce qu’autour du RPG Arc-en-ciel, nous avons au moins 45 partis politiques et 202 associations.

Il a fait un développement pour une orientation générale. Mais sur place, on ne pouvait pas donner la réponse du tic au tac. Il [faudrait] prendre langue avec les autres partis politiques, parce qu’on appartient à une coalition. Et dit coalition dit un assemblage de partis politiques.

Donc, il fallait qu’on retourne pour prendre langue avec les autres pour que les différents aspects qui ont soulevés, nous puissions les éplucher et lui déposer une documentation consommable. D’ici vendredi, nous allons essayer de déposer nos réflexions. Notre souhait, c’est d’avoir une échéance convenable pour qu’on aille aux élections ».