Dialogue politique : certains citoyens expriment leurs attentes

Le Première ministre Mohamed Béavogui a présidé hier lundi à Conakry la cérémonie de relance du dialogue politique inclusif. Une rencontre qui n’est pas passé inaperçue, en général chez les Guinéens et en particuliers chez les Conakrykas.

-Sadou Diallo : « nous souhaitons vivement que cette démarche du Premier ministre aboutisse. C’est notre souhait. Tant que l’injustice ne cesse pas en Guinée, l’axe va continuer toujours à manifester.»

-Kèfing Diarra : « moi, je souhaite qu’on libère tous les responsables du RPG qui sont détenus à la maison centrale. Aujourd’hui, ce sont des conditions posées par le parti pour prendre part au dialogue. Les principaux leaders du RPG sont en prison et en plus, leurs comptes sont gelés. D’autres sont sous contrôle judiciaire. Avec toute cette situation, on leur demande d’aller au dialogue. Mais qui va aller présider la réunion du RPG pour décider. »

-Fatoumata Yarie Soumah, enseignante : » je salue l’ouverture de ce dialogue entre le gouvernement et les partis politiques surtout avec l’ANAD de Cellou Dalein Diallo. Nous souhaitons que cette initiative soit porteuse de paix et d’espoir pour la Guinée. C’est quand il y a dialogue, il y a entente et paix qui sont des gages pour la tenue d’une élection. Partant, le retour à l’ordre constitutionnel dans le pays. »

Cette première journée, faut-il le rappeler, a été diversement appréciée par les différents acteurs qui étaient présents.