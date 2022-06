Desserte de Télimélé en eau potable et électricité: ces annonces fortes d’Abé Sylla aux populations

Dans le cadre d’une visite de travail, le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures et sa suite ont été accueillis à Télimélé le samedi 11 juin, a-t-on constaté.

Le maire de la commune urbaine, Younoussa Diallo a, dans son discours de bienvenue, traduit à la délégation gouvernementale conduite par le ministre Ibrahima Abé Syllé, les difficultés de la population à pouvoir s’approvisionner en eau potable et en électricité. Alors que Télimélé abrite les sites des barrages hydroélectriques de Souapiti et de Kaléta. Sans compter le micro barrage de Samankou qui est actuellement non opérationnel, a-t-il précisé.

Pour sa part, le ministre Abé Sylla prenant la parole, a tout d’abord tenu à clarifier l’objectif de leur tournée à l’intérieur du pays avant d’annoncer des grands chantiers pour Télimélé. « Nous sommes venus pour recenser vos préoccupations afin de vous sortir de la pauvreté. Nous ne sommes pas là pour des fins politiques mais dans le cadre du développement voulu par le gouvernement Mohamed Béavogui. Dans les prochains jours, je mettrai à votre disposition un groupe électrogène pour servir au même moment toute la ville en attendant l’interconnexion avec Souapiti et Kaléta. Nous allons également remette en bon état le micro barrage de Samankou, apporter un appui aux agriculteurs et enfin doter la population des installations devant lui faciliter l’accès à l’eau potable », annoncé le ministre de l’Energie.