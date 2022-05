Délocalisation du Conseil des ministres : silence, Kankan, la ville natale du col. Doumbouya juge

Après N’Zérékoré, c’est à Kankan que le prochain Conseil des ministres doit se tenir. Le Premier ministre Mohamed Béavogui et les membres de son gouvernement y sont attendus dans la capitale de la région de la Haute Guinée. En attendant leur arrivée, ce séjour de travail des ministres du gouvernement de la transition est diversement apprécié par les kankanais, leurs hôtes.

Lancinet Condé, Secrétaire fédéral du Bloc libéral (BL) : « comme c’est la première fois, on ne peut que souhaiter que cela porte fruit. Ici, c’est chez le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya. Il a besoin d’avoir les échos par rapport à tout ce qu’il est en train de faire. Donc, on doit l’encourager. Ces ministres qui viennent, nous devons leur dire les vérités les plus crues pour qu’il y ait, cette fois-ci, du concret dans le développement de notre région. »

Antoine Dôgbô Guilavogui, Secrétaire fédéral de l’UFDG fustige l’initiative qu’il trouve « saignante » pour les caisses de l’Etat : « délocaliser le Conseil des ministres pour faire quoi ? Imaginez les fonds qui sont alloués à cela. Des milliards qu’on aurait pu utiliser pour construire des écoles. C’est de la gabegie financière. Au lieu de mettre l’argent dans des comptes en banque, eux ils préfèrent le dilapider dans des ballades de santé. Ils viennent à Kankan, ils iront à Labé, mais pendant ce temps, est-ce que ça ne provoque pas un dysfonctionnement administratif à Conakry ? Que cette petite minorité cesse de bouffer l’argent inutilement. »

Mamady Bérété, menuisier au quartier Sogbè, approuve l’idée d’une délocalisation à l’intérieur du Conseil des ministres : « c’est une bonne chose que nos dirigeants viennent à Kankan pour tenir leur conseil des ministres. Ils pourront en profiter pour voir et connaître les souffrances dans lesquelles nous vivons. En ce moment à Kankan, on est privé d’eau par la SEG, le courant ne dure au mieux des cas que 7 heures sur 24. L’état des routes est désastreux. Donc pour moi, c’est une bonne chose qu’ils viennent… »

Moussa Guilavogui, diplômé sans emploi, lui, s’indigne simplement : « c’est absurde et insensé. Déjà, à sa prise du pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait une prise de contact avec toutes les composantes de la population guinéenne. Après, on a mis en place le CNT dont les membres ont parcouru tout le pays pour venir à la rencontre des gens. Pour ma part, le gouvernement n’avait pas besoin d’effectuer ce déplacement si ce n’est que de venir faire campagne pour s’éterniser au pouvoir. C’est du gaspillage alors que la jeunesse est sous employée. Au lieu de venir se faire voir par la population, qu’ils trouvent des boulots pour les jeunes. »

Lanciné Kaba, commerçant, salue la démarche du gouvernement d’aller au contact des populations : « c’est une première dans le pays. Depuis le temps de Sékou Touré, le premier président de la République, c’est la première fois que j’assiste à un tel événement. C’est une manière de se rassembler, d’approcher, de vivre au plus près le quotidien des citoyens… A mon sens, c’est pour montrer leur attachement à la population. »

Mamby Camara, coordinateur du RPG Arc-en-ciel en Haute Guinée, n’y voit par contre aucun intérêt : « cela n’a aucun sens et n’apporte rien. A part des dépenses inutiles. Cet argent pouvait servir à beaucoup d’autres choses. Ce qu’ils sont en train de faire, c’est aussi une autre forme de gabegie financière. S’il faut délocaliser le conseil des ministres, alors pourquoi alors on a des gouverneurs, des préfets… »

Propos recueillis par Berth Cheick Sékou pour Guinéenews

