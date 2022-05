Délocalisation du Conseil des ministres : Labé, la prochaine ville hôte 

Après N’Zérékoré et Kankan, Labé sera la prochaine ville qui abritera les Conseil interministériel et des ministres. L’information a été confirmée par le ministre de la Fonction Publique et et du Travail, Julien Yombono ce samedi 28 mai qui trouve déjà présent à Kankan.

« Nous sommes bien arrivés à Kankan dans les circonstances ordinaires en passant par Beyla et Kéréouane. Parce qu’après N’Zérékoré, il était prévu de venir à Kankan. Nous allons faire comme à N’Zérékoré et mettre le cap sur Labé. A part la route qui est un peu difficile entre Beyla et Kéréouné, tout le reste est bon. Je ne suis pas un étranger à Kankan où j’ai fait une partie de mes études universitaires avant de partir au Maroc puis en France « .

Il faut par ailleurs préciser qu’à Kankan, les délégations ministérielles continuent d’arriver au siège du gouvernorat, le point de ralliement pour ces hôtes de marque de Nabaya, la ville de l’hospitalité.

