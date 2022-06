Dégradation poussée de l’axe Madina-Constantin : la fin de l’enfer des usages n’est pas pour demain

Nous sommes à Madina dans la commune de Matam. La route du Niger qui mène vers l’entrée principale du marché est fortement dégradée. La pratiquer relève d’un grand défi pour les usagers. entre grosses flaques d’eau et nids de poule, on a du mal à se frayer un chemin sur cette route. En cette période de grandes pluies, les citoyens et usagers de ce tronçon sont inquiets. Selon eux, l’état de cette route est dû à la mauvaise exécution des travaux de réhabilitation.

« Si les travaux ne sont pas bien faits, ça va vite se gâter. ça ne va pas durer. Ils prennent les fonds mais ne font pas bien le travail et après c’est nous qui souffrons puisque c’est vers là, nous nous arriverons à trouver quelque chose pour joindre les deux bouts. Qu’ils nous fassent des routes qui tiennent. Mais ils ne le font pas. C’est pourquoi même pas en saison pluvieuse, cette route est toujours dans un état de dégradation poussée. Maintenant imaginez en cette période hivernale. C’est vraiment regrettable », déplore Aguibou Bah, vendeur à Madina.

Cet autre citoyen du nom de Almamy Lansana Camara, chauffeur de taxi, regrette ce parcours de combattant auquel il est confronté chaque jour. Selon lui, son véhicule subit chaque jour des chocs dus à l’état de dégradation très poussée de la route. A cet effet, il lance cependant un appel aux autorités afin de trouver une solution rapide pour des réalisations plus conformes.

« Je suis obligé d’aller au garage tous les jours depuis le début de la saison pluvieuse. Lorsque ma voiture se coince ici quand je force, ça s’éteint. Il faut que les autorités nous aident sinon ce que tu gagnes comme dépense à la maison tu ne peux pas prendre ça pour aller au garage chaque jour. Comme il ne pleut pas beaucoup que les autorités nous aident au moins à boucher ces trous sinon on aura plus où passer », lance-t-il.

Interrogé sur cette situation, le maire de la commune de Matam Ismaël Condé, a indiqué que ce sont les travaux qui occasionnent ces dégradations. « Vous avez dû constater que cette route devrait être réhabilitée depuis 2020. C’est un contrat de réhabilitation du rond-point de Gbéssia Kondébounyi jusqu’au carrefour imam. Une partie a été fait de Gbéssia Kondébounyi jusqu’au carrefour Consentin. Maintenant à partir de ce carrefour depuis 2019, la route est en souffrance. Il a fallu l’arrivée du CNRD pour que les travaux reprennent. Donc, il y a la société Eguico qui est actuellement en train de faire les travaux de réhabilitation de cette route. Ce qui explique sa forte dégradation parce qu’ils sont en train d’enlever les couches. Après la route sera complètement réhabilitée », a souligné le maire.

Comme ceux de Madina sur la route du Niger, d’autres habitants de la capitale Conakry vivent le même calvaire entre routes impraticables, eaux usées et tas d’ordures qui changent les rues en cette période hivernale.