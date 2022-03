Décrets : plusieurs hauts cadres nommés au ministère du Commerce et de l’Industrie

1- Conseiller chargé des questions industrielles et des PME, Sékou Ahmed Condé, précédemment, Directeur Général de CEAV.

2-Directeur Général du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), Abdoulaye Bella Diallo, matricule 244 042 D, confirmé.

3- Directeur Général Adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement, Ousmane Bodjé Barry, matricule 225 352 Y, précédemment chef service statistique et documentaire à l’ex ministère du Commerce.

4-Directeur national du Commerce intérieur et de la concurrence, Emile Yombouno, précédemment coordinateur national du programme de développement du projet de base.

5- Directeur national adjoint du Commerce intérieur et de la concurrence, Alsény Camara matricule 209 776 C, confirmé.

6- Directeur national du Commerce extérieur et de la compétitivité, Amadou Baldé, précédemment Directeur national adjoint du Commerce extérieur et de la compétitivité.

7- Directrice nationale adjointe du Commerce extérieur et de la compétitivité, Nanténin Condé, précédemment cheffe de département formalité administrative et documentation de l’AGUIPEX.

8- Directeur national de l’industrie, Dr Mamady Balla Camara, économiste et ingénieur financier, précédemment inspecteur d’Etat à la Présidence

9- Directeur national adjoint de l’industrie, Alain Nyakoï Goumou, ingénieur informaticien et précédemment gestionnaire de base de données et administrateur à la BCRG.

10-Directrice nationale des Petites et Moyennes Entreprises et du contenu local, Fanta Bérété précédemment Directrice nationale adjointe PME.

11-Directeur national adjoint des PME et du Contenu Local, Saifoulaye Chérif Bah, gestionnaire en Irlande.

12-Directeur national de la promotion du secteur privé, Idrissa Alphadjo Hann, précédemment directeur national de l’Industrie.

13-Directeur national adjoint de la promotion du secteur privé, Mandjou Kanté précédemment chef de division études et statistique.

14-Directrice nationale du partenariat public-privé, Dr Tad Karim Diallo, économiste précédemment en poste à la délégation de l’Union Européenne.

15-Directeur national du partenariat public-privé, Sékouba Diakité, précédemment à la direction générale des impôts.

16-Directeur général du service des déclarations descriptives, des importations et des exportations, Jean Claude Traoré, précédemment chef de département, développement et promotion des exportations et l’AGUIPEX

17-Directeur général adjoint du service des déclarations descriptives, des importations et des exportations, Mamadou Keita précédemment directeur financier Alliance Maining Commodité.

18-Directeur général du service de la propriété industrielle et de l’innovation technologique, Dr Cécé Kpogomou, expert consultant de la filière ananas pour une labellisation géographique.

19-Directeur général adjoint du service de la propriété industrielle et de l’innovation technologique, Yacouba Diaré précédemment conseiller juridique au ministère de l’Industrie

20- Directrice Générale de l’Agence Autonome d’Assistance Intégrée au entreprises, Diaraye Baldé, précédemment inspectrice générale adjointe de l’ex-ministère de la coopération et de l’intégration africaine.

21- Directrice générale adjointe de l’Agence Autonome d’Assistance Intégrée aux entreprises, Djénè Camara, précédemment chef de division recouvrement et contentieux à Afriland Bank Guinée.

22-Directeur général de l’Office National de Contrôle de Qualité, Mohamed Kadiatou Sylla, confirmé

23-Directeur général adjoint de l’Office National de Contrôle de Qualité, Kéléty Touré précédemment Directeur QHCR au Djoma Groupe

24-Directeur général de l’Agence Guinéenne de promotion des Exportations, Mamadou Mara précédemment responsable projet markéting à Lion (France)

25-Directrice générale adjointe de l’Agence Guinéenne de promotion des Exportations, Sia Tolno, précédemment chef de cabinet de l’ex ministère du Commerce.

26- Directeur général de l’Institut Guinéen de Normalisation et de métrologie, Djoumè Sangaré, confirmé

27- Directeur général adjoint de l’Institut Guinéen de Normalisation et de métrologie, Kotodjè Doré, précédemment inspecteur STM au Canada.

28-Directeur général du Centre Pilote de Technologie Industrielle, Mamadou Djowo Barry, précédemment chef de département, conception et promotion CPTE

29-Directeur général adjoint du Centre Pilote de Technologie Industrielle, Benoit Délamou, précédemment enseignant-chercheur à l’institut Polytechnique de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

30-Directeur général du fonds de développement industriel et des PME, Bangaly Diarra, précédemment conseiller économique et financier à Bruxelles.

31- Directeur général du fonds de développement industriel et des PME Mamadou Barry, précédemment chef de département FODIB

32- Directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Gestion des Parcs Industriels, Boubacar Biro Kaba, précédemment directeur du développement et de partenariat AGESPI-Guinée

33- Directeur général adjoint l’Agence d’Aménagement et de Gestion des Parcs Industriels Koly Koné, architecte numéro 134

34- Directeur général de l’observation Nationale de Compétitivité, Moussa Kane, précédemment chef de division complétive à l’ex-ministère en charge des investissements

35- Directeur général de l’observation Nationale de Compétitivité, Mamadou Aliou Tanou Bah, chef section vulgarisation du contenu local à l’ex-ministère en charge des investissements

36- Inspecteur Général Bafodé Boua Soumah matricule 194 675 N précédemment conseiller principal de l’ex-ministère du Commerce

37- Inspecteur Général Adjoint, Mory Diallo précédemment inspecteur général à l’ex-ministère du Commerce.