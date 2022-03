Décrets : les directeurs nationaux de la planification et de l’institut de la statistique nommés

Le Président de la transition et chef de l’Etat a procédé ce lundi 14 mars à la nomination de plusieurs cadres au ministère de l’Économie et des finances. Ce décret rendu public par la télévision nationale concerne les directions nationales de la planification, de l’économie rurale et de l’institut national de la statistique.

Ce sont :

– Directeur national de la planification et de l’économie rurale : Dr Assane Diallo, précédemment économiste du FMI à la mission résidente;

– Directeur national adjoint de la planification et de l’économie rurale : M. Amzata Diakité, précédemment chef de division aide extérieure

– Directeur général de l’institut national de la statistique : M. Makan Doumbouya, précédemment Directeur des études par intérim à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)