Décret : plusieurs nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

Dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la transition a nommé plusieurs cadres au sein des centres de recherche scientifique relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Ce sont : I – Centre de recherche scientifique de Conakry (Rogbané)Directeur Général : Pr Alpha Issagha Palé Diallo, en remplacement de Dr Boubacar Sylla, appelé à faire valoir ses droits à la retraite ;Directeur Général adjoint : Dr Ibrahima Keita, précédemment chef de département Géologie Environnement, en remplacement de Dr Thierno Alhousseiny Barry, appelé à faire valoir ses droits à la retraite ;II – Institut de recherche en linguistique appliquée Directeur : Dr Mohamed Lamine Keita, enseignant-chercheur à l’Université de Kankan, en remplacement de Saa Gilbert Ifono, appelé à enseignant-chercheur à l’UniversitéDirecteur adjoint : Dr Alioune Bah, enseignant-chercheur à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia.III – Centre national de documentation et d’information pour le développement Directeur Général : Pr Karim Camara, précédemment Directeur technique à la Direction Générale de l’Enseignement supérieur, en remplacement de M. Sékou Camara, appelé à faire valoir ses droits à la retraite ;Directeur Général adjoint : M. Mohamed Camara, précédemment chargé d’études au Bureau de stratégies et de développement. IV – Station scientifique des Monts NimbaDirecteur : Dr Simon Pierre Lamah, précédemment chef service Planification et Projets à l’Université de N’zérékoré, en remplacement de M. Molomou Pakilé, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. V – Institut Supérieur de l’Information de la Communication Secrétaire général : M. Maxime Manimou, précédemment chef de département Communication de ladite institution, en remplacement de M. Sory Sow, appelé à d’autres fonctions.VI – Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites adductiblesSecrétaire général : M. Saliou Koumbassa, cadre au Cabinet, en remplacement de Dre Fatoumata Oury Diallo, appelée à faire valoir ses droits à la retraite.

Sur le même sujet