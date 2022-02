Décret : plusieurs hauts cadres nommés au ministère de la Fonction Publique 

Le président du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), le Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination des hauts cadres à des responsabilités au ministère du Travail et de la Fonction Publique ce jeudi 24 février à la télévision nationale.

Conseiller chargé de Mission, Faya Moïse Ouendouno, précédemment gestionnaire de projet à Plan International Guinée

Institut National de Formation de Formation et de Perfectionnement

Directeur Général, Massé Camara, matricule de 274 636 Y, précédemment Directeur Général du Centre de Perfectionnement Administratif du ministère du Travail et de la Fonction Publique

Directeur Général Adjoint, Mamadou Barry matricule 211 758 A, précédemment Directeur Général Adjoint de l’école nationale du Centre de Perfectionnement Administratif du ministère du Travail et de la Fonction Publique

Inspection Générale de l’Administration Publique (IGAP)

Inspecteur Général, Djoumè Camara, matricule 245 192 P, précédemment Inspecteur Général Adjoint de l’Administration Publique

Inspectrice Général Adjointe, Aminata Douno, matricule 191 346 L, précédemment chef du pool Santé et Affaire Sociale à l’Inspection Générale de l’Administration Publique

Inspection Général du Travail (IGT)

Inspecteur Général du Travail, Mamadou Aliou Diallo, matricule 182 167 S, précédemment Inspecteur Régional du Travail de Kindia

Inspecteur Général du Travail Adjoint, Marcel Loholamou, matricule 198 739 F, précédemment chef du bureau de contrôle communal de Ratoma

Bureau de Stratégie et de Développement (BSD)

Directeur Général du BSD, Amara Camara matricule 577 476 T, précédemment Directeur du Secrétariat National à la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration

Directeur Général Adjoint, Mamadou Yéro Baldé, matricule 286 504 C, précédemment Expert chargé d’enquêtes et collecte des données au Secrétariat National de Renforcement des Capacités (SNAREC), ministère du Travail et de la Fonction Publique

Direction Nationale de la Réforme Administrative

Directeur National Moussa Keita matricule 251 285 J, précédemment Directeur National Adjoint de l’Organisation Administrative et de la Gestion Prévisionnelle des Agents de l’Etat

Directrice Nationale Adjointe Fatoumata Bangaly Barry, matricule 286 516 S, précédemment comptable au projet fonction publique locale

Direction Nationale du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales

Directeur National Aly Badra Keita, juriste, matricule 233 685 S, précédemment chef de la division dialogue social, protection sociale et lutte contre le travail des enfants

Directeur National Adjoint, Sékou Ahmed Sylla matricule 211 410 W, précédemment chef de division des ressources humaines à la Cour Constitutionnelle

Observatoire National du Travail et de l’Emploi

Directeur National Ibrahima Sory Keita, matricule 286 525 D, précédemment du DG du BSD du ministère du Travail et de la Fonction Publique

Directeur National Adjoint, Mamy Zaoro ex superviseur administration du personnel à ALCO-Guinée Compagnie SA

Service National de Santé au Travail

Directeur National, Dr Alhousseny Yansané matricule 314 159 F, précédemment chef de la division études et formation au Service National de la Santé au Travail

Directrice Nationale Adjointe, Dr Marie Angèle N’Diaye, matricule 286 699 J, précédemment chargée de communication et des relations extérieures au Service National de Santé au Travail