Décret : le site de l’Imprimerie Patrice Lumumba revient dans le portefeuille de l’Etat

« Est et demeure annulée la cession faite à l’entreprise Nouvelle Imprimerie de Kaloum NIK de terrain bâti abritant le complexe industriel dénommé Imprimerie Patrice Lumumba sis à Coléah, commune de Matam (Conakry). Ledit terrain fait retour au portefeuille de l’Etat, quitte et fin de toutes dettes et charges », précise-t-on dans le décret diffusé ce 28 juin sur les antennes de la télévision nationale.

Le même décret indique le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République et celui en charge du Commerce, de l’Industrie et des PME, sont chargés, en chacun ce qui le concerne, de l’application dudit décret.