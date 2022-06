A travers un décret lu à la télévision ce mardi 21 juin 2022, les cadres dont les noms et prénoms suivent, ont été nommés au ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME. Ce sont

1- Secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée : Mme Sougoulé Djènè, juriste.

2- Directeur général adjoint du Service de déclaration des structures des importations et des exportations : M. Fofana Fodé Mohamed, précédemment Secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée.