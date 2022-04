Décret : Col.Mamadi Doumbouya crée l’ANDE

D’après le décret, c’est un Etablissement Public Administratif (EPA) doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et la tutelle financière du ministère en charge de l’Economie et des Finances. L’ANDE est de niveau hiérarchique équivalent de celui d’une direction de l’administration générale

L’ANDE a pour mission la mise en œuvre de la politique des stratégies des programmes et projets du gouvernement guinéen en matière de digitalisation de l’Etat guinéen y compris en ce qui concerne l’administration centrale, l’administration déconcentrée, l’administration décentralisée et les collectivités locales. Les institutions et autres organismes publics, établissements publics, sociétés publiques…

Pour accomplir sa mission, l’ANDE comprend un Conseil d’Administration, une direction générale, une agence comptable, un contrôleur financier