Débordement au stade Général Lansana Conté : Kaba Diawara, le sélectionneur déplore l’acte. 

En marge de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Syli National a joué ce jeudi 9 juin contre les flammes de Malawi au stade général Lansana Conté de Nongo. Le nombre de16 000 places accordé par la CAF à la Guinée n’oa pas été respecté ayant ainsi un débordement indescriptible.

Une situation qui laisse un goût amer à Kaba Diawara, le sélectionneur du Syli national de Guinée : « je suis un peu déçu parce qu’on voit vraiment que les supporters ont envie de voir le Syli gagner. Mais, on avait dit qu’il fallait avoir 16 000. Et ils sont rentrés, je pense, à 30 000. C’est clair, on va être suspendu encore une fois. Et sur le but, ils sont encore rentrés sur le terrain. On va encore une nouvelle fois être suspendu. Donc je pense qu’on ne verra pas le syli national en Guinée au moins jusqu’au mois de mars voire juin prochain, c’est un peu dommage. Et on peut aussi comprendre, c’est le premier match après la CAN, les gens étaient contents depuis l’aéroport.. on le sait, ils sont passionnés mais c’est vraiment dommage« .