Dapompa : un incendie ravage trois maisons  

Quand aux propriétaires de la maison d’à côté, ils n’ont rien pu sauver. La maison, elle-même, s’est écroulée« , a ajouté mamoudou Cissé.

Pour sa part, Alseny Cissé, le fils aîné de Mamoudou explique les circonstances dans lesquelles l’incendie a commencé

« J’étais dans la chambre avec mes deux (2) petits frères en train de regarder la télé. Tout d’un coup, on a entendu une masse derrière le lit où sont branchés les rallonges. On n’a pas fait attention. Ensuite, la télé s’est éteinte. J’ai dit à mon petit frère d’aller débrancher la télé c’est ainsi qu’il a vu les flammes prendre les rideaux et le lit. Il a crié et on a appelé les voisins à l’aide « , a-t-il expliqué

De son côté, Bangaly Sylla accepte son sort : « l’etat dans laquelle j’ai trouvé ma maison m’a choqué. J’ai toute suite demandé où est ma famille? Heureusement, personnes n’était dans la maison au moment du drame. Ce qui s’est passé fait mal, perdre tout en une nuit fait chaud au cœur, mais il faut avoir la foi. C’était la volonté de Dieu, rien n’est comparable à la vie ».